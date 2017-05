Pippa Middleton und Ehemann mit Wasserflugzeug unterwegs

Mittwoch, 31. Mai 2017, 14:23 Uhr

Pippa Middleton, die kleine Schwester der britischen Herzogin Kate hat den Hedgefonds-Manager James Matthews vor knapp zwei Wochen in der englischen Grafschaft Berkshire geheiratet. Jetzt macht das Paar Flitterwochen.

Pippa Middleton und ihr Ehemann James Matthews in Sydney. Foto: Dan Himbrechts

Die 33-Jährige und ihr Ehemann James Matthews (41) sind am Mittwoch in der australischen Metropole Sydney gesichtet worden. Die Frischvermählten gingen am Rose-Bay-Anlegeplatz entlang, nachdem sie aus einem Wasserflugzeug gestiegen waren. Australischen Medienberichten zufolge waren die beiden zuvor mit dem Flugzeug zum Mittagessen in einem exklusiven Restaurant geflogen. Das Paar verbringt einen Teil seiner Flitterwochen in Australien.

