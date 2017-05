"Baywatch"-Star Priyanka Chopra: Die Ärmste hat keinen freien Tag

Mittwoch, 31. Mai 2017, 8:56 Uhr

Priyanka Chopra arbeitet das ganze Jahr. Die ‚Baywatch‘-Darstellerin weigert sich, mal einen Tag zu entspannen, da sie der Meinung ist, dass Professionalität besonders wichtig sei.

Priyanka Chopra gestern in Berlin,. Foto: AEDT/WENN.com

Sie erklärt der ‚Singapore’s The New Paper‘: „Ich arbeite jeden einzelnen Tag. Ich habe keine freien Wochenenden. Ich habe an Weihnachten nicht frei. Selbst wenn dein Körper irgendwann aufgibt und du zusammen sackst, ist Professionalität wichtiger als alles andere.“ (Wenn sie sich da mal nicht irrt!) Weiter sagte Priyanka: „Das ist etwas Wichtiges, das ich bei ‚Quantico‘ gelernt habe. Wenn ich Fieber habe, krank bin oder besonders müde, oder einen Jetlag habe und dann nicht zur Arbeit gehe, können an dem Tag eine Menge Leute nicht arbeiten. Den Luxus hat man nicht, das war also eine wichtige Lektion für mich.“

Foto: Paramount Pictures

Bereits in der Vergangenheit sprach Chopra darüber, dass ihre Karriere für sie an allererster Stelle stehe. Wie sie selbst sagte, habe sie sogar ihr Leben aufgegeben, um Schauspielerin zu sein. Denn nicht nur in den USA, sondern auch in ihrem Heimatland Indien arbeitet die 34-Jährige. In diesem Jahr dreht sie alleine dort sechs Filme. Gegenüber ‚Hindustan Times‘ verriet die Darstellerin: „Ich arbeite sehr hart. Mein Leben findet auf zwei Kontinenten statt. Dabei ist keines der Länder für mich wichtiger als das andere. Ich bin sehr stolz darauf.“