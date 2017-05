Rob Kardashian schwärmt wieder von Black Chyna

Mittwoch, 31. Mai 2017, 20:49 Uhr

Rob Kardashian schwärmte auf Instagram von seiner Ex-Verlobten Blac Chyna. Das Paar, das gemeinsam die sechs Monate alte Tochter Dream hat, beendete seine turbulente On/Off-Beziehung vor rund drei Monaten. Die beiden scheinen sich aber immer noch sehr gut zu verstehen, wie durch die beiden Throwback-Posts deutlich wird.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Am Dienstag (30. Mai) schrieb der 30-Jährige zu einem Foto, das Blac Chyna, die eigentlich Angela White heißt, als Teenager zeigt: „In meiner ersten Episode von ‚Rob’s Random Cornball Thoughts‘ ist diese junge Dame zu sehen, die dazu herangewachsen ist, die Frau, die ich liebe und die Mutter meines Kindes zu sein. Sie ist schön und sie gab mir mein erstes Kind @blacchyna.“ Auf einem zweiten Bild ist die 29-Jährige in kurzen Spongebob-Hosen zu sehen. Das Foto zeigt sie im Alter von zarten 14 Jahren. Er betitelte es: „Awwwww schaut euch meine kleine Angela mit 14 an!!!!!!! Hahahahah ICH LIEBE DICH!!!!!! @blacchyna.“

Ein Beitrag geteilt von ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) am 30. Mai 2017 um 15:26 Uhr

Obwohl sich die beiden in letzter Zeit immer wieder vertraut zeigten, sei kein Liebescomeback in Sicht. Ein Nahestehender verriet gegenüber ‚E! News‘: „Sie kümmern sich beide um die Erziehung und arbeiten unabhängig voneinander an sich selbst, aber sie sind jetzt verbundener als je zuvor, deshalb hingen sie zusammen ab. Aber sie sind auf keinen Fall wieder zusammen.“