Robbie Williams weiter im Nachbarschaftsstreit

Mittwoch, 31. Mai 2017, 14:11 Uhr

Robbie Williams hat wieder Ärger mit seinen Nachbarn. Auslöser war, dass er sich die Genehmigung für den Bau eines „skurrilen“ Sommerhauses neben seiner Villa in West London einholen wollte.

Foto: KIKA/WENN.com

Der Sänger (‚Angels‘) und seine Frau Ayda Field haben die Anwohner erneut wütend gemacht, da sie mit der Größe des „bescheidenen Prachtstücks“, das einer Einzimmerwohnung gleichzusetzen sei, untertrieben hätten. Nun haben sie Angst, dass es ihre eigenen Häuser in den Schatten stellt.

Laut ‚Daily Mail‘ fordert ein Nachbar den Rat auf, den Antrag abzulehnen, da er glaube, dass es die Lebensbedingungen der Anwohner beeinträchtigen wird. Im Brief heißt es: „Die übertriebene Höhe und die erhebliche Größe des geplanten Objekts bedeutet eine Beeinträchtigung unserer Lebenszustände. Wir werden uns fühlen, als sind wir umzäunt.“

Ein anderer Nachbar macht sich Gedanken über die „wahre Intention“ des Paares, welches behauptet, dass es ein Raum zur „Erholung“ und eine Spielmöglichkeit für ihre Kinder Teddy (4) und Charlie (2) sein soll. Das Haus soll nämlich auch ein eigenes Badezimmer enthalten, wodurch ein zweiter Wohnort entstehen könnte. Auch Anwohner und Musiker Jimmy Page (‚Led Zeppelin‘) möchte sich jetzt aber ebenso an den Rat wenden, bevor dieser eine Entscheidung fällt. Erst letztes Jahr meldete sich der 73-Jährige zu Wort, als Williams einen Schuppen abbauen wollte, und schilderte dem ehemaligen Take That – Mitglied seine Bedenken. Robbie und Ayda mussten neulich knapp 5300 Euro Strafe zahlen, da sie für Ruhestörung als schuldig erklärt wurden.