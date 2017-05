Robert Pattinson fast vom Set gefeuert

Mittwoch, 31. Mai 2017, 7:33 Uhr

Robert Pattinson wäre fast vom ‚Twilight‘-Set gefeuert worden. Der 31-jährige Schauspieler spielte in der Vampir-Filmreihe die Rolle des Edward Cullen. Beinahe hätte man seinen Part jedoch neu besetzen müssen, nachdem Pattinson wegen seines Verhaltens am Set fast gefeuert wurde.

Foto: IPA/WENN.com

In letzter Sekunde konnten seine Agenten jedoch nach Kanada fliegen, um die Lage zu entspannen. Über die Arbeit an den Blockbustern sagte der Teenieschwarm: „Ich wollte niemandem den Hintern küssen. Ich glaube zumindest, dass ich das nicht getan habe.“ Und auch wenn nicht jede Erinnerung an ‚Twilight‘ positiv besetzt ist, hat der ‚Remember Me‘-Star kein Problem damit andauernd mit Edward in Verbindung gebracht zu werden.

Er erklärt im Interview mit der ‚New York Times‘: „Ich denke, eines der besten Dinge daran, sich untreu geworden zu sein, ist, dass du fünf Filme hintereinander gemacht hast und akzeptieren musst, dass du die Verantwortung dafür trägst, dieselbe Rolle gespielt zu haben.“ Ob Pattinsons Fast-Rauswurf vielleicht berechtigt war?

Charlie Hunnam, der mit seinem Landsmann für ‚Die versunkene Stadt Z‘ vor der Kamera stand, hatte erst vor kurzem verraten, dass die Zusammenarbeit am Set mit Pattinson eher unterkühlt war. „Ich hatte ein paar Proben mit Sienna Miller, aber ich habe keine Zeit mit Tom Holland oder Rob verbracht. Ich wollte, dass sich diese Beziehung auf eine natürliche Weise auf dem Bildschirm entwickelt, durch die Arbeit. Ich glaube nicht, dass ich abseits der Kameras mehr als zehn Worte mit Rob gewechselt habe“, erinnerte Charlie sich im Gespräch mit ‚Screen Daily‘. „Ich wusste nicht, ob er einfach nur sehr konzentriert auf die Arbeit war oder ob er mich einfach generell nicht mochte. Wir waren sehr distanziert.“