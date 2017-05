Supermodel Adriana Lima ist mit sich selbst verheiratet

Mittwoch, 31. Mai 2017, 21:13 Uhr

Das Supermodel Adriana Lima (35) ist wieder verheiratet. Und zwar mit einer Frau! Und es kommt noch dicker: Wie die Brasilianerin erklärte, sei sie nun mit sich selbst unter der Haube.

Foto: Visual/WENN.com

Wie wichtig es ist, in sich selbst zu investieren und sich selbst zu lieben, wird in den letzten Jahren ganz groß geschrieben. „Victoria’s Secret“-Engel Adriana Lima bringt diese Lebensphilosophie jetzt auf die nächste Stufe. Sie postete ein Bild von sich auf Instagram, auf welchem man sie mit einem dicken Ring am Finger sieht. Alle munkelten natürlich sofort, ob die schöne Brasilianerin wieder vergeben sei. Sie schrieb dazu: „Was hat das mit Ring auf sich? Der Ring ist ein Symbol dafür, dass ich zu mir selbst und zu meinem eigenen Glück gehöre. Ich bin mit mir selbst verheiratet. Ladies liebt auch selber. Und ja, ich bin Single.“

Süße Message, etwas wie aus einem Selbsthilfebuch, aber trotzdem süß. (LK)