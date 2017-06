Holt Tyra Banks Lindsay Lohan zurück?

Donnerstag, 01. Juni 2017, 8:35 Uhr

Tyra Banks möchte unbedingt Lindsay Lohan für einen Gastauftritt in der Fantasykomödie ‚Zum Leben erweckt 2‘. Die Gastgeberin von ‚America’s Got Talent‘ arbeitet an einer Fortsetzung des ersten Films, der im Jahr 2000 erschien.

Foto: Andres Otero/WENN.com

Es geht darin um die Tochter einer Witwe (Lohan), die ihre Puppe Eve (Banks) versehentlich zum Leben erweckt, wobei sie eigentlich versucht ihre Mutter wieder auferstehen zu lassen. Gegenüber ‚The Talk‘ gibt Tyra zu: „Ich führe Gespräche mit Frau Lohan. Ja, ich möchte, dass sie wieder dabei ist und ich glaube, dass sie es auch sein wird. Eigentlich bin ich mir sogar sicher.“

Die 43-Jährige sei fasziniert davon, wie viele Leute sich auf den zweiten Teil freuen.“Verrückt, wie sehr die Leute das wollen. Ich wusste davon nichts! Aber Eve wird nun erwachsen.“

Banks weiß auch schon, wen sie am liebsten für die Hauptrolle engagieren möchte. Im Interview sagt sie dazu: „Ich wünsche mir Zendaya. Ich glaube, Zendaya wäre sehr interessant.“ Tyra selbst sei schon sehr aufgeregt, eine „neue“ Eve zu sehen.“Fünf Jahre, vier Skripts und dann haben wir uns entschieden, dass Eve erwachsen werden muss.[…] Sie ist seit einiger Zeit lebendig. Sie muss groß werden und mehr Erwachsenen-Dinge tun. Ihr werdet also eine andere Eve sehen“, erklärt sie. Die Idee sei es, einen „Film für junge Erwachsene“ zu machen. Über alle Details der Story wisse die Schauspielerin aber noch nicht Bescheid. Sie gesteht: „Das Skript wird gerade geschrieben, also weiß ich noch nicht alles zu 100 Prozent. Aber man wird definitiv denken: „Oh mein Gott was macht Eve? Mach die Augen zu!'“