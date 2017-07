Crawford-Tochter Kaia Gerber zwischen Modelkarriere und Schule

Montag, 31. Juli 2017, 21:10 Uhr

Kaia Gerber balanciert ihr Modeldasein und Schulleben. Das 15-jährige Model, das die Tochter von Supermodel Cindy Crawford und dessen Ehemann Rande Gerber ist, hat Probleme damit, seinen Schulpflichten gerecht zu werden, während es für große Kampagnen vor der Kamera steht.

So erklärte Kaia gegenüber ‚Miss Vogue‘: „Es ist wirklich schwer, weil du viele Dinge gleichzeitig schaffen musst. Ich gehe jeden Tag zur Schule, weil das meine höchste Priorität ist. Aber dennoch versuche ich, Schule und das Modeln klar voneinander zu trennen, weil ich nicht möchte, dass die Leute anders von mir denken. Ich denke, ich bin ziemlich gut darin, die Jobs zu trennen und spreche auch mit meinen Freunden nicht darüber.“ Ihre Freizeit investiere die brünette Schönheit darum meist in ihre Jobs vor der Kamera: „Meine Freizeit wird in meine Arbeit investiert, weil ich es so sehr liebe. Es fühlt sich nicht wie ein Job an, weil ich so viel Spaß dabei habe. Ich habe kaum Tage, an denen ich einfach nur rumsitze und nichts tue.“

Deshalb beschwere sie sich auch nie über ihren vollen Zeitplan: „Es war schon immer etwas, was ich gerne machen wollte. Aber natürlich hätte ich nie damit gerechnet, dass ich zehn Jahre später für ‚Daisy by Marc Jacobs‘ vor der Kamera stehe. Das Beste am Modeln ist, dass du immer neue Leute kennenlernst. Ich glaube es gibt keinen Job, bei dem man mehr über so viele verschiedene Leute lernt. Ich liebe es einfach, neue Freundschaften zu knüpfen.“