"Detroit": Kathryn Bigelows neuster Kriegsfilm

Montag, 31. Juli 2017, 23:30 Uhr

Mit 43 Toten, 1.189 Verletzten, über 7.200 Verhaftungen und mehr als 2.000 zerstörten Gebäuden gingen die durch eine Polizeirazzia ausgelösten Bürgerrechts-aufstände in Detroit Ende der 1960er Jahre als eine der bedrohlichsten Ausschreitungen ihrer Art in die US-Geschichte ein.

Kathryn Bigelow mal ohne Sonnenbrille. 2013. Foto: Brian To/WENN.com

50 Jahre nach den denkwürdigen Geschehnissen – drei Tagen Bürgerkrieg – nahm sich Meisterregisseurin und Oscar-Preisträgerin Kathryn Bigelow („Tödliches Kommando – The Hurt Locker“, „Zero Dark Thirty“) dieses heiklen Themas an und schuf einen gnadenlos spannenden sowie dramatischen Thriller, der sich erschreckend nah an den aktuellen politischen Entwicklungen unserer Zeit bewegt.

Vor dem US-Kinostart am 4. August,´ feierte das eindringliche Werk letzte Woche unter Anwesenheit der Regisseurin (die von 1989 bis 1991 mit James Cameron verheiratet war) und des Casts seine Weltpremiere gebührend im Fox Theatre in Detroit. Das begeisterte Publikum belohnte das gesamte Team im Anschluss mit langanhaltenden Standing Ovations.

Deutscher Kinostart ist am 2. November!

Die amerikanische Arbeiterstadt Detroit im Ausnahmezustand. Foto: Concorde Filmverleih

Bigelow gilt als eine der visionärsten und intelligentesten Thriller- und Action-Regisseurinnen unserer Zeit. Ihre Filme sind so hautnah an den Ereignissen, dass dem Zuschauer der Atem stockt: Sie erzählt Geschichten, die bewegen, erschüttern, nachdenklich machen – und vor allem in jeder Hinsicht fesseln. Mit ihren letzten beiden Filmen „Tödliches Kommando – The Hurt Locker“ (6 Oscars u.a. für „Bester Film“ und „Beste Regie“) und „Zero Dark Thirty“ (5 Oscar-Nominierungen) fühlte sie unserer politischen Gegenwart auf den Zahn, mit „Detroit“ begibt sie sich nun auf historisches Terrain, das zwar Jahrzehnte zurückliegt, aber dennoch bestürzende Parallelen zu unserer Gegenwart erkennen lässt.

John Boyega als Wachmann Melvin Dismukes. Foto: Concorde Filmverleih

In den Hauptrollen spielen Shootingstar John Boyega („Star Wars: Das Erwachen der Macht“), Anthony Mackie („Tödliches Kommando – The Hurt Locker“, „The First Avenger: Civil War“), Will Poulter („The Revenant“), Algee Smith („Army Wives”), Samira Wiley („Orange is the New Black“), Jack Reynor („Macbeth”), Hannah Murray („Game of Thrones – Das Lied von Eis und Feuer“), Tyler James Williams („The Walking Dead“), Jason Mitchell („Kong: Skull Island“) und John Krasinski („Promised Land“).