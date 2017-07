Dieser Star hat also die schönsten Augen der Welt

Montag, 31. Juli 2017, 22:25 Uhr

Unsere Augen sind das Tor zu unserer Seele, sagt man poetisch im Deutschen. Kein Wunder also, dass „schöne“ Augen als sehr attraktiv wahrgenommen werden. Britische Forscher definierten jetzt, was man überhaupt unter „schönen Augen“ versteht und wer die Schönsten der Welt hat – sie kamen auf Mädchenschwarm Harry Styles (23).

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Das „U.K. Zentrum für angewandte Plastische Chirurgie“ rechnete nun mit einer mathematischen Formel aus, wann Augen als schön wahrgenommen werden. Beim sogenannten „Goldenen Schnitt“ geht es ja vor allem um Symmetrie. Bei ihren Berechnungen (wir wiollren uns hier gar nicht in komplizierten Details verlieren) kamen doe Herrschaften zu dem Ergebnis, dass von allen männlichen Celebrities,der „Dunkirk“-Star Harry Styles die schönsten Augen hat.

Jetzt fragt man sich natürlich, welches Ziel das Zentrum mit ihrer „Forschung“ verfolgt? Wir tippen mal so ins Blaue, dass die britischen Schönheitschirurgen den süßen Harry in Zukunft als Werbegesicht für Augenlid-OPs bei Männern verwenden würden?

Foto: Lexi Jones/WENN.com

In Südkorea ist der Eingriff inzwischen schon Standard, und Frauen wie Männer lassen sich gleichermaßen die Augen „öffnen“. In Europa ist die Prozedur noch nicht so verbreitet, dass mag aber auch daran liegen, dass viele Europäer für die OP nach eben Südkorea fliegen. Es scheint also ein Markt zu bestehen, der hier aber noch nicht erschlossen wurde.

Bei Frauen steht der Eingriff „Lidstraffung“ nach der Brust-Op schon auf Platz 2. Es gilt jetzt also, noch die Männer zu erreichen und auf ihr Manko aufmerksam zu machen. Harry Styles ist hier nur Mittel zum Zweck. (LK)