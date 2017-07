Filmkritik "Planet der Affen - Survival": Reise ins Herz der Finsternis

Montag, 31. Juli 2017, 20:26 Uhr

Andy Serkis (Gollum aus „Der Herr der Ringe“) hat es wieder getan: der britische Schauspieler und Pionier der Motion-Capture-Kunst, ist wieder zurück als Caesar, dem Anführer der Affen.

Foto: 20th Century Fox

„Planet der Affen – Survival“, der am Donnerstag auch in den hiesigen Kinos startet, behandelt die großen Themen der Zivilisation und eine ganz besondere Perfidie: die Macht der Rache nach dem Verrat.

Es ist Krieg zwischen Menschen und den Affen. Eine Seuche rafft die Menschen dahin und die nächste Generation kommt mit einem seltsamen Defekt zur Welt. Affen-Anführer Caesar (Andy Serkis) ist des Krieges müde, er will einen Deal mit den Menschen: Freier Abzug seines Stammes in ein Gebiet, in dem es sich friedlich leben lässt. Ein kindlicher Wunsch, wie sich herausstellt. Soldaten einer Eilte-Einheit richten in Caesars Stamm Schlimmes an. Colonel (Woody Harrelson, 55, auf den Spuren Marlon Brandos als Oberst Kurtz) will um jeden Preis die totale Auslöschung der Affen. Ein Irrer mit Macht und Befehlsgewalt, der nicht locker lässt.

Fast blind vor Trauer und wütend, weil er verraten wurde, macht sich eine kleine Gruppe Affen auf den Weg, den fiesen Colonel aufzustöbern. Mit dabei sind der erfahrene alte Schimpanse Rocket (Terry Notary, 47, „Der Hobbit“), der Gorilla Luca (Michael Adamthwaite, 35) Mitglied des Rats der Affen und der Orang Utan Maurice (Karin Konoval, 55, „Alone in the Dark“), der besonders besonnen und mitfühlend agiert. Die Gefährten ziehen nach Norden, denn dort soll der Colonel sich aufhalten.

Das Klima wird rauer, die Reise beschwerlicher und die Gruppe wächst.

Foto: 20th Century Fox

Zwei symphatische Neuzugänge vergrößern die Gruppe, was nicht auf Gegenliebe von allen Teammitgliedern stösst. Ein einzelner Schimpanse Bad Ape schliesst sich der Gruppe unfreiwillig an, denn er kennt den Weg und ein Menschenkind, ein blondes kleines Mädchen, das allein nicht überleben würde, bereichert von nun an die Gruppe. Mit der Intelligenz der Menschenaffen geht es weiter, denn so richtig smart sind die Affen nicht wirklich, immer wieder brüten sie über einfache Dinge, die Logik des Verstandes ist nicht ausgereift, aber – um mal pathetisch zu werden – die Logik des Herzens reicht ja oft auch, nicht wahr.

Foto: 20th Century Fox

Die Reisenden werden getrennt, sie werden gedemütigt, gequält – und zu Arbeit gezwungen. Die Gruppe wird neue Feinde und neue Verbündete finden. Ihr dabei zuzusehen und mitzuleiden und zu freuen, ist ein großes Kinoabenteuer.

Fazit: Merkwürdiger Film. Toller Film. Wenn man sich aber einmal an das Affen-Setting gewöhnt hat und die Untertitelung der Affensprache wie jede andere Sprache, deren man nicht mächtig ist, als Hilfsangebot versteht, dann läuft’s! (Katrin Wessel)