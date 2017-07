GoT-Star Gwendoline Christie und ihre "Star Wars"-Rolle

Montag, 31. Juli 2017, 14:59 Uhr

Gwendoline Christie hatte eine „lange Unterhaltung“ über die Hintergrundsgeschichte ihres Charakters aus ‚Star Wars: Die letzten Jedi‘. Die 38-jährige Schauspielerin ist für ihre Rolle der Brienne von Tarth aus der HBO-Serie ‚Game of Thrones‘ bekannt. Nun übernimmt sie die Rolle der Captain Phasma in der achten Fortsetzung des Science-Fiction-Franchise.

Foto: FayesVision/WENN.com

Im Interview mit ‚IGN.com‘ spricht sie über ihre Freude, als Regisseur Rian Johnson sich ihre Ideen über die Hintergrundsgeschichte ihres Charakters anhörte: „Rian und ich hatten eine lange Unterhaltung über diesen Charakter und wer sie war. Ich war völlig begeistert, als ich gemerkt habe, dass er bereit ist, sich meine Ideen anzuhören. Ich war auch sehr aufgeregt, mit ihm darüber zu reden und seine [Vorstellungen] anzuhören. Er ist ein großartiger Autor und Regisseur. Ich glaube, wir haben es alle in den Filmen gesehen, die er gemacht hat. Ich denke aber auch, dass wir es wahrhaftig in dem Tiefgang sehen werden, den er in ‚Die letzten Jedi‘ erschafft.“

Christie findet es außerdem toll, dass die Menschen durch den Roman ‚Die letzten Jedi‘ von Delilah Dawson sowie durch das separate Comicbuch über die Chromtruppler mehr über ihren Charakter erfahren können: „Ich finde es faszinierend, bei etwas mit dabei zu sein, das auch in anderen Medien wie Büchern oder anderen Waren Anklang findet. Die Leute verbinden diese Welt auch außerhalb der Fernsehwelt. Sie fühlen diese Welt. Sie lassen sie in ihre Leben, sie stimuliert ihre Gehirne und unterschiedliche Teile ihrer Seelen.“ ‚

Star Wars: Die letzten Jedi‘ kommt im Dezember in die Kinos. Mark Hamill, Daisy Ridley und John Boyega werden wieder mit dabei sein, ebenso wie die verstorbene Carrie Fisher, die ein letztes Mal in der Rolle der Prinzessin Leia zu sehen sein wird.