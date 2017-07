Jennifer Aniston und ihr neues "sinnliches" Parfum

Montag, 31. Juli 2017, 14:06 Uhr

Jennifer Anistons neues Parfum ist „sinnlicher“ als all ihre Düfte zuvor. Die 48-jährige Schauspielerin hat ihr neuestes Kosmetikprodukt ‚Luxe‘ auf den Markt gebracht und gegenüber ‚People‘ den neuen Duft ihres Parfums beschrieben.

Foto: FayesVision/WENN.com

Demnach sei ihr neuester, fünfter Duft ganz anders, als die vorherigen, die sie seit 2011 vermarktet: „Die anderen Düfte erinnerten mehr an ein kalifornisches Mädchen am Strand. Dieses Mal wollte ich, dass es in eine sinnlichere Richtung geht, weil ich dort noch nie war. Der Duft hat mehr Tiefe, Stärke und Gewicht. An diesem Parfum liebe ich die frischen, zitrushaltigen und die floralen Noten, die mit der warmen Basis der Tonkabohne gemischt sind.“

Zuvor hatte die immer etwas eigene, schwer angenervte Dame die Düfte ‚J by Jennifer Aniston‘, ‚Near Dusk‘ und ‚Beachscape‘ herausgebracht, wovon jedoch nur einer zu ihrem alltäglichen Duft geworden ist: „Mit dem neuen Duft spiele ich momentan noch, aber ich kehre immer wieder zu meinem ersten Parfum zurück, weil ich für den eine absolute Schwäche habe.“

Vor der Veröffentlichung ihrer neuen Produkte seien ihr besonders die Meinungen ihrer Freunde und ihres Ehemannes Justin Theroux wichtig: „Sie alle müssen immer an den Düften riechen. Ich habe immer Duft-Pappe herumliegen. Jedes Parfum riecht an den unterschiedlichen Leuten anders. Von daher ist es schwierig, einen Duft zu kreieren, der vielen gefällt.“ Auf die Frage, wie sie selbst ihr Parfum am liebsten auftrage, antwortete der ‚Der Kautions-Cop‘-Star: „Ich liebe es, den Duft in die Luft zu sprayen und durchzurennen. So hast du nur einen Hauch davon auf der Haut und wirst nicht davon erschlagen.“