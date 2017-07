Jessica Paszka und David: "Erstmal gucken, wie der Alltag wird"

Montag, 31. Juli 2017, 21:30 Uhr

RTL-Bachelorette Jessica Paszka und David Friedrich planen schon ihre gemeinsame Zukunft. Letzten Mittwoch (26. Juli) konnte man sehen, wie sich die 27-jährige Schönheit für den Mann ihrer Träume entschieden hatte.

Foto: WENN.com

Der 27-jährige David Friedrich, der für seine lockeren Sprüche bekannt war, bekam die letzte Rose der neuesten ‚Bachelorette‘-Staffel. Noch am Tag der Ausstrahlung gaben die beiden bekannt, dass sie noch ein Paar sind und sogar ihre Zukunft zusammen planen. In einem Video vom Sender RTL wurden die beiden von einer Userin gefragt, ob sie schon bald zusammenziehen wollen. Für David stand sofort fest: „Noch nicht, aber es ist auf jeden Fall in Planung.“

Und auch Jessica fügte kurz und knapp hinzu: „Ja.“ Noch trennen sie 30 Kilometer voneinander: Sie wohnt in Essen, er in Moers. Doch Reporterin Alexandra Hinske ließ laut ‚Gala‘ nicht locker und fragte nach, ob bereits eine Hochzeit in Planung wäre. Darauf stellte Jessica klar: „Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Es ist alles step-by-step.“

Ein Beitrag geteilt von David Friedrich (@_david.friedrich_) am 29. Jul 2017 um 6:09 Uhr

Für David wäre das aber definitiv eine Option: „Ich kann es mir vorstellen. Jetzt muss man gucken, wie wir im Alltag miteinander umgehen. Ob es so schön ist und bleibt und das wird sich mit der Zeit zeigen.“ Der 27-jährige David hatte sich gegen 20 weitere Verehrer durchgesetzt und die letzte Rose der gelernten Bürokauffrau erhalten. Schon seit längerem gab es Gerüchte, dass der Musiker am Ende als Sieger hervorgehen würde. Schließlich gab sich dieser auch stets siegessicher und nannte Jessica schon beim ersten Einzeldate der beiden „Frau Friedrich“.