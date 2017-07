Kendrick Lamar und Rihanna: Schon über 15,6 Millionen Views!

Montag, 31. Juli 2017, 15:21 Uhr

Kendrick Lamars Mitte April veröffentlichtes fünftes Studioalbum DAMN. gilt bislang als DAS Hip-Hop-Highlight des Jahres. Dafür legt sich der Rapper aus Compton aber auch ordentlich ins Zeug.

Foto: VEVO/Youtube

Er veröffentlichte nämlich am Freitag-Abend das nun schon vierte Video aus dem Album. Diesmal für seine zweite Single ‚Loayalty‘ featuring Rihanna, die auch gerade im Kino in „Valerian“ zu sehen ist Auch in diesem Video über Romantik und Vertrauen führte K.dot als einer der „little homies“ (Lamar & sein Manager und Kindheitsfreund Dave Free) selbst die Regie – an der Seite von Dave Meyers, der auch für das Video zu ‚Humble‘. verantwortlich war.

„Good kid“ Kendrick und „bad gal“ Rihanna stellen ihre Loyalität zueinander deutlich unter Beweis und machen Seite an Seite die Straßen von Los Angeles unsicher. Der rasante und aufwändig inszenierte Clip brachte es bis heute auf fast 16 Millionen Views allein bei Youtube!

Produziert wurde der Track übrigens unter anderem von dem Grammy-Nominierten Rapper und Produzenten Terrace Martin.