Kim Kardashian: Darum hat Oma einen geheimen Instagram-Account

Montag, 31. Juli 2017, 12:30 Uhr

Kim Kardashians Großmutter hat einen geheimen Instagram-Account, um sie zu stalken. Der 36-jährige Reality-Star hat verraten, dass ihre Großmutter Mary Jo Campbell einen eigenen Social Media-Account betreibt, um ihre Enkelkinder, zu denen Kim, Kourtney, Khloé, Rob, Kendall und Kylie gehören, im Auge zu behalten.

So postete die dunkelhaarige Schönheit ein Foto von sich und ihrer Großmutter, unter das der ‚Keeping Up with the Kardashians‘-Star schrieb: „Wie süß ist meine Oma? Sie hat einen geheimen Instagram-Account, um uns auszuspionieren!“ Der Post kommt nur wenige Tag, nachdem Kim bereits ein Foto von sich als Kind mit ihrer Großmutter hochgeladen hatte, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren. Darunter schrieb sie: „Herzlichen Glückwunsch MJ! Ich bin so glücklich, dich zu haben! Ich weiß, dass ich es dir immer wieder sage, aber es ist wirklich so! Dieses Foto ist Jahre alt, aber es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen. Das war in der Küche meiner Eltern mit der alten Tapete.“

Letztendlich bedankte sich die TV-Schönheit, die die Kinder North und Saint mit dem Rapper Kanye West großzieht, noch einmal bei ihrer Großmutter: „Du hast zu so vielen schönen Erinnerungen beigetragen! Ich liebe dich so sehr!“