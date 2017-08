Blake Lively: Göttergatte Ryan Reynolds ist wie eine Freundin

Dienstag, 01. August 2017, 8:38 Uhr

Blake Lively behandelt Ryan Reynolds genauso wie ihre Freundinnen. Die 29-jährige Schauspielerin verrät, dass Streitigkeiten mit dem ‚Deadpool‘-Darsteller schnell behoben sind, da die beiden vor ihrer Hochzeit bereits beste Freunde waren.

Foto: Patricia Schlein/WENN.com

Der ehemalige ‚Gossip Girl‘-Star sagte im Interview mit ‚Glamour‘: „In anderen Beziehungen, wenn etwas passierte, rief ich meine Freundinnen oder meine Schwester an und sagte ‚Hey, er hat das gemacht – was sollte ich machen?‘ Mit ihm war ich zwei Jahre befreundet, bevor wir zusammen waren. Ich behandele ihn wie meine Freundin. Ich sage ‚Hey, das ist passiert. Es hat mich geärgert. So fühle ich mich. Was mache ich?‘ Und er macht das gleiche für mich. Er behandelt mich wie seinen besten Kumpel.“

Foto: WENN.com

Ein weiterer Stützpfeiler der Beziehung ist sicherlich auch, dass bei beiden die Familie immer an erster Stelle steht. Blake erklärt: „Ich bewundere Menschen, die ihre Erfüllung in ihrer Arbeit finden, aber was mich und meinen Ehemann erfüllt, ist unsere Familie. Zu wissen, dass alles andere an zweiter Stelle steht. Wir haben Dinge, die wir liebten, aufgegeben, um nicht gleichzeitig zu arbeiten.“