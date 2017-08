GZSZ-Star Anne Menden: Schwangerschaftsgerüchte!

Dienstag, 01. August 2017, 12:16 Uhr

Die süße Anne Menden sorgt mit einem Foto für Schwangerschaftsgerüchte. Die 31-Jährige soll derzeit angeblich ihr erstes Kind erwarten. Jetzt hat sich ihr Management zu dem Gemunkel geäußert.

Foto: WENN.com

In der beliebten RTL-Soap ‚Gute Zeiten Schlechte Zeiten‘ spielt sie bereits die fürsorgliche Mutter Emily. Nun sind sich ihre Fans aber sicher, dass sie demnächst auch im wahren Leben Nachwuchs haben wird. Seitdem Anne auf ihrem offiziellen Instagram-Account ein Foto hochgeladen hatte, auf dem sie ein graues Maxikleid trägt, spekulieren ihre Anhänger um eine Schwangerschaft. Auf dem Bild hat die Schauspielerin außerdem eine Kordel um ihre Teile gebunden, die für eine schöne Silhouette sorgt. Ihre Follower wollen auf diesem Foto ganz klar Anzeichen eines Babybauches erkennen können.

Ein Beitrag geteilt von Anne Menden (@annemenden) am 30. Jul 2017 um 23:00 Uhr

So ist bei ihrem Post mehrmals die Frage „Schwanger?“ zu lesen. „Sieht ein bisschen aus, als wärst du schwanger. Würde mich freuen, wenn da noch so ein kleiner Nachwuchsschauspieler zur Welt käme“ oder „Sieht aus als wärst du schwanger. Finde es bisschen unpassend am Bauch falls du nicht schwanger bist“, schreiben andere. Auf Nachfrage von ‚Gala‘ äußerte sich das Management der Schauspielerin zu den derzeitigen Gerüchten und dementierte diese. Scheint ganz so, als ob die Fans sich wohl noch etwas länger gedulden müssen bevor ihr Idol einen Mini-Menden zur Welt bringt.