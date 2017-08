König Felipe auf Mallorca: Drei Minuten fürs Fotografen-Volk

Dienstag, 01. August 2017, 21:09 Uhr

Im Sommer urlaubt die spanische Königsfamilie bekanntlich immer auf Mallorca. Dort ist es im Moment allerdingas ziemlich heiß.

Felipe, Letizia (l) und die Töchter Prinzessin Leonor (2.v.l.) und Prinzessin Sofia in Palma de Mallorca. Foto: Patrick van Katwijk

Spaniens König Felipe VI. kommt beim Sommerurlaub auf Mallorca ins Schwitzen. „Was für ein heißer Tag!“, rief der Monarch, als er im Marivent-Palast in Palma mit Frau Letizia und den hinreißenden Töchtern Leonor und Sofía in sportlicher Kleidung für das alljährliche, traditionelle Familienfoto posierte. Die etwa 70 Medienvertreter der Insel wurden von den Royals, auch von den beiden Kindern, am Montagabend aber immerhin einzeln per Handschlag begrüßt. Nach drei Minuten war der obligatorische Fototermin-Spuk wieder vorbei.

Zuvor hatte Felipe sich bei Temperaturen um die 40 Grad im Schatten sportlich betätigt. Am ersten Tag der traditionsreichen Königsregatta vor der spanischen Urlaubsinsel eroberte der 49 Jahre alte erfahrene Segler erstmals Platz eins. Die Königsregatta, die „Copa del Rey“, findet seit 1982 jährlich mit weit mehr als 100 Teilnehmern aus aller Welt in der Bucht von Palma statt. Sie ist der Höhepunkt der Segelsaison im Mittelmeer. Obwohl der König im Urlaub ist, hat er auch auf Mallorca einige Verpflichtungen. Gleich nach seiner Landung hatte er am Freitag führende Politiker der Balearen empfangen. (dpa/KT)