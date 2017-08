Naomi Watts schwärmt von Nicole Kidman

Dienstag, 01. August 2017, 10:13 Uhr

Die britisch-australische Naomi Watts liebt Nicole Kidman über alles. Die 48-jährige Schauspielerin schwärmt von ihrer Freundschaft mit der ‚Big Little Lies‘-Darstellerin und verrät, dass die zwei gemeinsam eine Menge durchgemacht haben.

Naomi Watts und Nicole Kidman vor zwei Jahren bei der Gala „Women In Film“. Foto: WENN.com

Über ein Treffen erzählt Naomi im Interview: „Naja, es war eine Art verspätete Geburtstags-Party für sie, denn wir waren zu der Zeit nicht zusammen. Ich war in Europa und konnte sie nicht sehen, also wollte ich etwas für sie oder mit ihr machen. Es war eine Feier zu Ehren ihres Geburtstages und der Emmys und all das. Und für gute, gute Freunde, die viel Einfluss und Liebe haben – Einfluss auf einander und Liebe für einander. Wir haben gemeinsam etwas durchgemacht und es war Zeit zum Feiern.“

Von Nicoles neuer TV-Serie ist Naomi vollauf begeistert und freut sich, dass ihre Freundin für eine von Frauen dominierte Serie einen Emmy erhalten könnte. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ sagt sie: „Ja, das ist eine großartige Sache, die da im TV abläuft. Fantastische weiblich-beeinflusste Storys werden erfunden. Natürlich freuen wir uns als Schauspielerinnen und, naja, das Format ist nicht wirklich wichtig, es geht nur darum diese Rollen mit Liebe zu spielen und zu hoffen, dass die Leute eine Verbindung zu der Story haben.“