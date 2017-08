Fall Out Boy: Jaden Smith haut im neuen Video zu

Mittwoch, 02. August 2017, 23:50 Uhr

Fall Out Boy möchten mit ihrem neuen Album verlorene junge Menschen erreichen. Die Rockband wird im nächsten Monat ihre siebte Platte herausbringen, die den Namen ‚Mania‘ tragen wird. Und Bassist Pete Wentz hofft darauf, dass die darauf erscheinenden Songs Jugendlichen helfen werden, die versuchen, den richtigen Weg zu finden.

Foto: Universal Music

Er sagt: „Die Welt kann groß und einsam sein. […] Ich denke, manchmal vergessen wir das…’Mania‘ soll zu [den Jugendlichen] sprechen. Sie will ich erreichen. Ich denke nicht, dass Kinder sich fühlen sollten, als müssten sie ihre Empathie oder sich selbst der Welt anpassen. Lieber würde ich ihnen den Glauben geben, dass sie die Welt ihrer Empathie anpassen können.“

Weiter verrät er, dass der Song ‚Young And Menace‘, das von Electro- und Dancemusik beeinflusst ist, nicht das komplette Album repräsentiert: „Es fühlt sich so an, als ob man hin und wieder einen harten Neustart braucht, der die Festplatte löscht. Ich denke, das ist, was ‚Young And Menace‘ war – ein großer Palettenputz. Ich denke, es gab uns die Möglichkeit, etwas komplett Neues zu kreieren.“

Dem 38-Jährigen sei es wichtiger, dass sich Fall Out Boy weiterentwickelt, anstatt nur Musik zu machen, die Erfolge garantiert, wie er dem Magazin ‚Rolling Stones‘ gegenüber zugibt: „Niemand will derjenige sein, der er vor zwei oder zehn Jahren war… Es ist gut, das zu haben, aber es ist an der Zeit, es an den Nagel zu hängen, wenn man denkt, dass die glorreichen Tage schon hinter dir liegen. Ich denke, der Sound von FOB wird trotzdem immer bei uns bleiben wegen der Art, wie Patrick [Stump] gegen die Musik singt – das ist einfach von Natur aus so.“

Foto: VEVO

Die Grammy-nominierte Band aus Chicago präsentiert mit “Mania” den Nachfolger ihres Platin-gekrönten Albums „American Beauty/American Psycho“. Als weiteren Vorgeschmack gibt es die neue Single „Champion“ zu hören und bei Vorbestellung direkt als Download. Jetzt feierte das Video zu „Champion“ Premiere. Der Clip von SCANTRON und Mel Soria entpuppt sich als äußerst starbesetzt: Zu sehen sind die US-amerikanischen Schauspieler Josh Brener, Timothy Granaderos und Ashley Laconetti. Und: Teeniestar Jaden Smith, Sohn von Hollywood-Schauspieler Will Smith, darf endlich mal ordentlich zuschlagen! Geschrieben hat den Text übrigens die australische Sängerin Sia Furler.