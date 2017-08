Kristen Stewart ist sexuell experimentierfreudig

Mittwoch, 02. August 2017, 13:17 Uhr

Kristen Stewart mag es offenbar, ihr Sexleben abwechslungsreich zu gestalten.Die 25-jährige Schauspielerin datet aktuell zwar das

‚Victoria’s Secret‘-Model Stella Maxwell, könne sich in der Zukunft jedoch vorstellen, wieder mit einem Mann zusammenzukommen, wie sie in einem Interview ausplaudert.

„Einige Menschen lieben gegrillten Käse und werden ihn bis ans Ende ihres Lebens essen. Aber ich möchte alles ausprobieren. Wenn ich einmal in gegrillten Käse beiße, denke ich ‚Oh das war cool, was kommt als Nächstes?‘.“ Die wohl bekannteste (angebliche) Beziehung des Hollywoodstars war die zu ihrem ‚Twilight‘-Kollegen Robert Pattinson, die letztendlich bitter auseinanderging. Trotz alledem versichert die brünette Darstellerin gegenüber dem britischen ‚Harper’s Bazaar‘-Magazin: „Ich war in jeden ernsthaft verliebt, den ich gedatet habe. Oder glaubt ihr etwa, ich hätte es gespielt?“

Nach ihrer Trennung gab Kristen zu, dass sie bisexuell sei, wie komischerweise immer die meisten schwulen oder lesbischen Promis behaupten: „Ich habe den Dualismus schon immer gelebt und ernsthaft daran geglaubt. Es hat mich also noch nie verwirrt oder behindert. Ich mochte es nur noch nie, nicht ernst genommen zu werden.“ Besonders darunter gelitten habe der ‚Personal Shopper‘-Star in der Schulzeit, als sie sich lieber als Junge kleidete: „Nicht alle Mädchen sind typische Mädchen. Das hat mich wirklich sehr verletzt. Als ich elf war sagten mir die Kinder, ich würde wie ein Junge aussehen. Ich fühlte mich wirklich angegriffen, verängstigt und beschämt. Nun schau ich zurück und denke mir ‚Mädchen, sei stolz auf dich!‘.“

Besonders der Öffentlichkeit erkläre sie nicht gerne ihr Liebesleben: „Die Leute erwarten, dass du dich auf eine gewisse Art und Weise verhältst und das ärgert mich. Und vielleicht bezeichnen mich einige als undankbar, aber ich mag es nicht, mich vor der ganzen Öffentlichkeit rechtfertigen zu müssen.“