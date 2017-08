Lars Eidinger, Jella Haase und jede Menge Stars in "25km/h"

Mittwoch, 02. August 2017, 18:20 Uhr

Regisseur Markus Goller und Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg, das Erfolgsduo hinter dem Komödien-Hit „Friendship!“ (2010), sind endlich wieder vereint: Mit „25 Km/h“ erzählen sie die hochkomische, aber auch berührende Geschichte zweier Brüder, die erst mithilfe von viel Benzin und wenig PS zu der Erkenntnis gelangen, dass Blut eben doch dicker ist als Wasser.

v.l.n.r. Tobias Herrmann (von der Produktionsfirma Pictures in a Frame), Eva van Leeuwen (Dt. Columbia Pictures), Jan Gallasch (Pictures in a Frame), Schauspielerin Sandra Hüller, Markus Goller, Hauptdarsteller Bjarne Mädel, Oliver Ziegenbalg und Hauptdarsteller Lars Eidinger. Foto: SonyPictures

Eine unverblümt ehrliche Komödie über familiären Zusammenhalt, lang vergessene Träume und den Mut, einfach mal alles anders zu machen. Gestern ist in Baden-Württemberg die erste Klappe gefallen, den die Sony Pictures Releasing GmbH am 13. September 2018 in die deutschen Kinos bringen wird. Zum echt hochkarätigen Cast gehören: Lars Eidinger und Bjarne Mädel („Tatortreiniger“), Sandra Hüller („Toni Erdmann“), Jella Haase („Fack Ju Göhte 1-3“), Alexandra Maria Lara („Der geilste Tag“), Jördis Triebel („Ich und Kaminski“), Wotan Wilke Möhring („Happy Burnout“) und Martin Brambach („Oh Boy“).

Jella Haase.Foto: AEDT/WENN.com

Martin Bachmann, Managing Director Sony Pictures Releasing und Deutsche Columbia Pictures Filmproduktion sagte über Goller und Ziegenbalg: „Die beiden haben ein ganz besonderes Gespür für Geschichten, die Situationskomik, Emotion und Drama zu einem unvergleichlichen Mix verbinden, der tief ins Herz der Zuschauer trifft.“

Und darum geht’s: Nach 20 Jahren treffen sich die beiden Brüder Georg (Bjarne Mädel) und Christian (Lars Eidinger) auf der Beerdigung ihres Vaters wieder. Beide haben sich zunächst wenig zu sagen: Georg, der Tischler geworden ist und seinen Vater bis zuletzt gepflegt hat, und der weitgereiste Top-Manager Christian, der nach Jahrzehnten erstmalig zurück in die Heimat kommt. Doch nach einer durchwachten Nacht mit reichlich Alkohol beginnt die Annäherung: Beide beschließen, endlich die Deutschland-Tour zu machen, von der sie mit 16 immer geträumt haben – und zwar mit dem Mofa.

Völlig betrunken brechen sie noch in derselben Nacht auf. Trotz einsetzendem Kater und der Erkenntnis, dass sich eine solche Tour mit über 40 recht unbequem gestaltet, fahren sie unermüdlich weiter. Während sie schräge Bekanntschaften machen und diverse wahnwitzige Situationen er- und überleben, stellen sie nach und nach fest, dass es bei ihrem Trip nicht alleine darum geht, einmal quer durch Deutschland zu fahren, sondern den Weg zurück zueinander zu finden.