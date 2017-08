Penn Badgley: "Gossip Girl"-Star startet mit neuer Serie

Mittwoch, 02. August 2017, 8:55 Uhr

Penn Badgley spielt in der Buchverfilmung ‘You’ einen obsessiven Buchhändler. Der 30-jährige Schauspieler wurde weltbekannt durch seine Rolle als Dan Humphrey in der beliebten Jugendserie ‘Gossip Girl’.

Foto: Rob Rich/WENN.com

Nun startet er, wie ‘Entertainment Weekly’ berichtet, mit seiner neuen Serie ‘You’ durch. Laut ‘Vogue’ soll der TV-Hit auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Caroline Kepnes basieren, in dem Penn die Rolle des Buchhändlers Joe Goldberg übernehmen wird. Allmählich beginnt dieser sich in eine Autorin zu verlieben, die er von Zeit zu Zeit mehr in den sozialen Netzwerken stalkt. Damit sie sich auch in ihn verliebt, manipuliert er ihr eigenes Leben. Ob es anschließend auch ein ‘Gossip Girl’-Revival geben wird, ist noch nicht klar.

Fest steht jedoch, dass es bei dem Amerikaner momentan nicht besser laufen könnte. Erst im Februar hatte er die Sängerin Domino geheiratet, die die Schwester der Schauspielerinnen Jemima und Lola Kirke ist, wie das ‚Us Magazine‘ berichtet. Auf Instagram postete die Brautschwester Lola, die auch in ‚Gone Girl‘ mitspielte, auf Instagram ein Foto mit der Braut, unter das sie schrieb: „Herzlichen Glückwunsch, Domino Kirke. Wir lieben dich.“ Nachdem Badgley von 2007 bis 2010 mit seiner Serien-Kollegin Blake Lively zusammen war, führte er von 2011 bis 2013 eine Beziehung zu Lenny Kravitz‘ Tochter Zoe.