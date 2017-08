Angelina Jolie: Erster Trailer für Kriegsdrama

Donnerstag, 03. August 2017, 23:30 Uhr

Das neueste Projekt der Schauspielerin und Regisseurin Angelina Jolie behandelt die Schreckensherrschaft der Roten Khmer im Kambodscha der 1970er Jahre.

Foto: Cousart/JFXimages/WENN.com

Der erste Trailer für das neue Regie-Projekt von Angelina Jolie (42) ist im Netz veröffentlicht worden. Das Kriegsdrama „First They Killed My Father“ beruht auf den Memoiren der kambodschanischen Menschenrechtsaktivistin Loung Ung, die das Terrorregime der Roten Khmer von 1975 bis 1978 überlebte. Der knapp zweiminütige Trailer zeigt Szenen von Verschleppung und Gefangenschaft sowie Kindersoldaten.

Der in Kambodscha gedrehte Film soll Mitte September beim Streamingdienst Netflix zu sehen sein. Es ist der vierte Spielfilm, bei dem Jolie Regie führte. Zuletzt drehte sie als Regisseurin und Hauptdarstellerin das Ehedrama „By the Sea“, mit ihrem früheren Partner Brad Pitt als Co-Star.