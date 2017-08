David Beckham platzt vor Stolz: Brooklyn ist hier der Star

Donnerstag, 03. August 2017, 21:17 Uhr

David Beckham (42) ist ein wahrer Traummann. Er ist immer noch attraktiv, durchtrainiert, erfolgreich und dann auch noch ein stolzer Papa. Beim Event seines ältesten Sohnes Brooklyn (18) strahlt der Vater wie ein Honigkuchenpferd und konnte nicht verstecken, wie glücklich ihn sein Erstgeborener gerade macht.

Foto: WENN.com

Brooklyn Beckham ist ja gerade mal 18 Jahre alt und hat schon seinen ersten, allerdings viel kritisierten eigenen Fotografie-Band auf dem Markt. Dieser heißt „What I See“. Gestern fand in einer Filiale der Buchladenkette „Barnes And Noble“ in Los Angeles eine Promoveranstaltung mit Autogrammstunde mit dem Promi-Zögling statt. Papa Beckham saß brav mit Töchtern Harper (6) auf dem Schoß auf der Seite und betrachtete aufmerksam, wie sein Sohn sich im schlichten Wrangler-Shirt schlägt. Der Stolz war ihm ins Gesicht geschrieben. Der Fußball-Star lächelte von einem Ohr zum anderen.

Ein Beitrag geteilt von bb (@brooklynbeckham) am 2. Aug 2017 um 20:58 Uhr

Kein Wunder – David sagte immer über seine Frau Victoria, dass ein Grund für ihre Liebe sei, dass sie beiden den gleichen, starken Karriere-Drive hätten. Es sieht so aus, als hätte sie diesen auch an ihre Kinder vererbt. Und auch in Sachen Sex-Appeal kommt der Sohn nach dem Vater. Brooklyn hat zahlreiche Verehrerinnen. Auf seinem Instagram-Bild vom Event sieht man außer ihm auch keinen einzigen, anderen Mann.