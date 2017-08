George Clooneys Drama "Suburbicon": Erster deutscher Trailer

Donnerstag, 03. August 2017, 15:38 Uhr

George Clooney hat zusammen mit den Produzenten-Ikonen Ethan und Joel Coen („No Country for Old Men“) sowie Grant Heslov („Monuments Men“, „The Ides of March – Tage des Verrats“) das Drehbuch zu „Suburbicon“ geschrieben. In den Hauptrollen: Matt Damon, Julianne Moore und Oscar Isaac („Star Wars – Das Erwachen der Macht“, „Inside Llewyn Davis“).

Foto: Concorde

Und darum geht’s: Im sonnigen Suburbicon, einer Vorstadtgemeinde mit fortwährend glücklichen, jungen Familien mitten im Herzen von Amerika lebt in den 1950er Jahren auch Familie Lodge. Ihr Leben, das ein wichtiger Pfeiler der Gemeinde ist, wird eines Tages auf den Kopf gestellt, als ein Einbruch in ihrem Haus eskaliert und zum Tod der Mutter führt.

Die Familie gerät danach in einen Strudel unfassbarer und mysteriöser Ereignisse, die sie immer mehr in ein Netz von Verrat und Erpressung hineinziehen.

Der junge Nicky Lodge versucht mit dem schweren Verlust seiner Mutter klarzukommen und die seltsamen egoistischen Machenschaften der Erwachsenen zu verstehen. Doch seine Neugierde behindert die Versuche seines Vaters eine neue Familienordnung herzustellen. Während das Chaos, das im Zuhause der Lodges immer weiter um sich greift, nach außen hin unbemerkt bleibt, gerät die Gemeinde zunehmend zu einem wütenden Mob: Der Grund dafür ist die erste farbige Familie, die soeben in die Nachbarschaft zieht…

Deutscher Kinostart: 9. November 2017.