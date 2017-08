Gewinnspiel "Power Rangers": DVDs und mehr!

Donnerstag, 03. August 2017, 17:16 Uhr

Der Sci-Fi-Spektakel „Power Rangers“ zeigt, dass Großes auf einen wartet: ein Actionfilm in sensationellem Look und mit angesagten Newcomern in den Hauptrollen: Naomi Scott, RJ Cyler und US-Youtube-Star Becky G.

Foto: Studiocanal

Sie sind seit über 20 Jahren ein globales Phänomen: die Power Rangers! Kürzlich eroberte eine neue Generation junger Helden auch das Home Entertainment. Im Reboot des Actionabenteuers von Regisseur Dean Israelite („Project Almanac“) haben die jungen Superhelden die Aufgabe, die Welt vor der Zerstörung durch Rita Repulsa und ihrer Armee zu bewahren. Unterstützt werden sie dabei von Zordon und Alpha 5, einem Roboter.

Mit einem Cast an angesagten Nachwuchsdarstellern und Hollywoodgrößen wie Emmy-Gewinner Bryan Cranston („Breaking Bad“) und Emmy-Nominee Elizabeth Banks („Tribute von Panem“) überzeugt die Neuverfilmung durch fulminante Action, atemberaubende Bilder und grandiose schauspielerische Leistungen. Die Neuverfilmung ist nicht nur etwas für Fans der Original-Serie, sondern verknüpft eine neue Generation mit den Helden vergangener Zeiten.

Foto: Studiocanal

Am 3. August kommt somit eine brandneue Generation von Power Rangers in die Heimkinos und wird auf DVD, Blu-ray, 4K UHD Blu-ray und auch digital erhältlich sein. Fans können sich zudem auf eine Blu-ray SteelBook Edition freuen (exklusiv bei Amazon erhältlich).



klatsch-tratsch.de verlost 2 Fanpakete

inkl. Character-Poster-Set, 1 DVD und 1 Kaffee-Trinkbecher!

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 10. August 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Power Ranger“.



Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.