Gwen Stefani plant Weihnachtsalbum

Donnerstag, 03. August 2017, 12:32 Uhr

Gwen Stefani möchte bis Weihnachten 2017 ein neues Album herausbringen. Die ‚Hollaback Girl‘-Interpretin soll Berichten zufolge an einer größeren Auswahl von Songs arbeiten, die im Herbst veröffentlicht werden.

Foto: Apega/WENN.com

Wie ein Bekannter ‚Entertainment Tonight‘ verriet, sei es ihr Ziel, dass sich ihre neuen Songs bis zum Weihnachtsfest zu richtigen Ohrwürmern in den Charts entwickelt haben: „Gwens Weihnachtssong sind bereits auf dem Weg.“ Laut ‚BMI Records‘ soll die 47-Jährige bereits eine Handvoll Tracks geschrieben haben, von denen sie einen gemeinsam mit ihrem Partner Blake Shelton aufgenommen hat. Obwohl weitere Details momentan noch unter Verschluss gehalten werden, soll es eine Fanseite der Sängerin geschafft haben, die Namen der ersten fünf registrierten Songs herausgefunden zu haben. Diese sollen ‚Christmas Eve‘, ‚My Gift Is You‘, ‚Under the Christmas Lights‘, ‚When I was a Little Girl‘ und ‚You Make It Feel Like Christmas‘ heißen.

Für welchen dieser Songs sie mit Shelton kollaboriert hat, ist noch nicht bekannt. Gewohnt sind die beiden das gemeinsame Singen jedoch allemal. So haben sie zuvor bereits den Song ‚Go Ahead and Break My Heart‘ während ihrer Zeit als ‚The Voice‘-Juroren aufgenommen. Von der Zusammenarbeit erzählte die Blondine damals im Interview mit ‚Entertainment Tonight‘: „Ich genieße es immer, mit anderen Musikern zu kollaborieren. Aber mit ihm zusammen, der aus einer ganz anderen Welt kommt und so talentiert ist, Musik zu machen, war einfach nur unglaublich! Es war wunderschön, live aufzutreten und es mit allen zu teilen.“