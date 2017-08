Preview "Es war einmal Indianerland" mit Emilia Schüle

Donnerstag, 03. August 2017, 13:29 Uhr

Leonard Scheicher (Finsterworld), Emilia Schüle (Smaragdgrün, Ku’damm 56), Clemens Schick, und der Schweizer Schauspieler Joel Basman (Homeland, Monuments Men) sind die Stars einer neuen deutschen Coming-Of-Age-Geschichte, die am 19. Oktober in den hiesigen Kinos startet.

Foto: Camino

Und darum geht’s: Stell dir vor, du bist 17 und lebst in den Hochhäusern am Stadtrand. Die Luft flimmert: Sommer. Dann die Nacht, als Jackie dir den Kopf verdreht. Im Freibad, Fuchsrotes Haar. Stell dir vor, wie dir die Funken aus den Fingern sprühen vor Glück. Und Peng! Dir fliegt die Welt aus den Angeln: Zöllner erwürgt seine Frau. Edda, die 21-jährige aus der Videothek, stellt dir nach. Du steigst mit Kondor in den Ring.

Und immer wieder meinst du, diesen Indianer zu sehen. Und zum Showdown zieht ein geradezu biblisches Gewitter auf. Fühlt es sich so an – das Abendteuer, jung zu sein? Wir haben den ersten Trailer!