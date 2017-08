"GoT"-Star Richard Madden in neuer Netflix-Komödie "Ibiza"

Freitag, 04. August 2017, 22:20 Uhr

Richard Madden wird in der neuen Netflix-Komödie ‚Ibiza‘ mitspielen. Der Film handelt von einer Frau (gespielt von Gillian Jacobs), die geschäftlich nach Spanien reist, um einen Deal abzuschließen.

Foto: Lia Toby/WENN.com

Dort besucht sie schließlich eine Party auf der berüchtigten Insel und verliebt sich in einen weltbekannten DJ. Der ‚Game of Thrones‘-Schauspieler soll die Rolle des Musikers übernehmen. Vanessa Bayer und Phoebe Robinson werden die besten Freundinnen des Künstlers darstellen. Die Produzenten sind Will Ferrell, Adam McKay und Kevin J. Messick, Alex Richanbach führt die Regie. Das Drehbuch für die Produktion, die von Sony bereits 2014 bestellt worden war und damals den Namen ‚I’m In Love With The DJ‘ trug, schrieb Lauryn Kahn.

Ein Beitrag geteilt von Richard Madden (@maddenrichard) am 16. Jul 2017 um 5:44 Uhr

Aber erst Ende diesen Monats sollen nun die Dreharbeiten beginnen. Nachdem er als Robb Stark in der Erfolgsserie zu sehen war, erschien Madden unter anderem auch in ‚Cinderella‘ und neben Idris Elba in ‚The Take‘. In Zukunft können sich Fans des Schotten auch auf eine zehnteilige Sci-Fi-Serie von Amazon mit dem Namen ‚Philip K Dick’s Electric Dreams‘ freuen, in der er neben Holliday Grainger spielen wird.