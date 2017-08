Kate Moss wird Tapeten-Künstlerin

Freitag, 04. August 2017, 19:05 Uhr

Kate Moss (43) entwirft jetzt Luxustapeten für ein britisches Interieur-Label.Vor wenigen Wochen erst wurde das Londoner Topmodel von der britischen ‘Vogue’ angestellt, um den neuen Chefredakteur Edward Enninful sowie den Videokünstler Steve bei der Produktion zu unterstützen.

Foto: WENN.com

Neben Grace Coddington von der US-Vogue wird auch ihre Kollegin Naomi Campbell zum Team hinzustoßen, sowie Venetia Scott. Enninful erklärte selbst: „Ich bin begeistert, dass Kate, Naomi, Steve und Grace mit uns in diesen neuen Rollen zusammenarbeiten werden. Grace‘ Beziehung mit der ‘Vogue’ starteten bereits in sehr jungen Jahren: Sie ist gleichbedeutend mit dem Titel geworden und wird in Großbritannien so geliebt wie global.“

Kate wäre aber nicht sie selbst, wenn sie nicht noch einen Mega-Auftrag in petto hätte. Denn wie das ‘Architectural Digest’ berichtet, wird das Supermodel in Kooperation mit dem Label ‘de Gournay’ Tapeten entwerfen. Neben grau-blauen Blütenmustern sollen auch Windröschen und Regenbögen mit von der Partie sein. Moss selbst erklärte eine ihrer Kreationen gegenüber ‘Vogue’: „Ich mag das Feeling, wenn die Sonne auf einem Festival gerade rauskommt und es so ein glühendes Licht ergibt. Diese hier ist pastell- und neonfarben – ein bisschen psychedelisch.“