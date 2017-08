Paris Jackson: „Wir müssen Donald Trump dankbar sein“

Freitag, 04. August 2017, 17:21 Uhr

Paris Jackson (19), ihres Zeichens angebliche Tochter des verstorbenen Michael Jackson glaubt, dass alle Amerikaner Donald Trump (71) ein großes „Dankeschön“ schulden. Bevor das hier aber missverstanden wird: die 19-Jährige ist überhaupt nicht einverstanden mit dessen Politik.

Ein Beitrag geteilt von Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) am 20. Jul 2017 um 15:04 Uhr

Sie meint das auf ganz andere Weise, wie sie gegenüber dem ‚i-D’-Magazin verriet: „Er verletzt eine Menge Leute aber zugleich rüttelt er uns wach“, so die Teenagerin. Weiter erklärte sie: „Im Namen der Leute, die eine Revolution starten, müssen wir ihm definitiv für die Motivation danken.“ Im Interview gab sie aber nicht nur ihre Ansicht über den US-Präsidenten preis. Sie offenbarte auch ihre Gedanken über das ganz spezielle Körperbewusstsein, das konstant in den Medien als das einzig Wahre propagiert wird.

Die ebenfalls als Schauspielerin tätige junge Dame erklärte: „Leider ist es in unserer Welt fast unmöglich, sich 24 Stunden lang sieben Tage die Woche im eigenen Körper wohlzufühlen. Ganz besonders mit dem, was die Medien uns ständig vorsetzen. Ich habe immer noch unzählige Unsicherheiten und Ängste, wie jeder andere, den ich kenne. Aber schlussendlich kommen wir ans Ziel, ganz langsam aber sicher.“ Sie selbst wolle daher auch das „Beauty-Stigma“ ändern, damit sich alle so in ihrer Haut wohlfühlen können, wie sie sind. Das mache sie zum einen damit, dass sie öffentlich darüber rede: „Ich bin nicht symmetrisch. Ich bin keine Size Zero, ich esse verdammt noch mal Burger und endlose Mengen an Pizza. […] Ich habe Narben und Dehnungsstreifen und Akne und Cellulite. Ich bin menschlich. Ich bin keine Anziehpuppe.“

Die Idee, dass wir alle der einen Vorstellung von Schönheit entsprechen müssten, sei in ihren Augen unfassbar und lächerlich, „weil ‚Perfektion’ einfach nur eine Meinung“ darstelle. Mit ihren 19 Jahren scheint Paris Jackson auf jeden Fall schon einmal einen bewundernswerten Denkansatz zu vertreten, der für ihr Alter nicht immer typisch ist…(CS)