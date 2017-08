Was macht eigentlich Doro Pesch?

Freitag, 04. August 2017, 19:27 Uhr

In Deutschland gehörte Doro Pesch zu den bekanntesten Sängerinnen der Hardrock- und Metalszene. Privat setzt sich die Ex-Warlock-Frontfrau für Tierschutz und Vegetarismus ein.

Foto: AEDT/WENN.com

Die 51-jährge, übrigens nur 1,60m kleine Sängerin wirbt in der Metal-Szene für Kunstleder und Vegetarismus. „Man muss gar nicht so viel Leder anziehen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag beim „Wacken Open Air“. „Ich bin einfach ein Tierfreund.“ In der Metal-Szene gehört Kleidung aus Leder häufig zur Grundausstattung. Sie selbst trage privat und bei Auftritten ausschließlich Kunstleder und ernähre sich vegetarisch, sagte Pesch. Vorschriften wolle sie aber niemandem machen, sondern „im Kleinen etwas verändern“, sagte sie mit Blick auf den Fleischkonsum in der Metal-Szene.

Pesch wurde mit der 1982 gegründeten Band Warlock bekannt und ist seit den Neunzigerjahren als Solokünstlerin erfolgreich. (dpa)