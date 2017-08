Charlize Theron: Witzeleien während Lesben-Sex - Neue Clips!

Samstag, 05. August 2017, 10:49 Uhr

Charlize Theron versuchte, mit Witzen die Sex-Szene mit Sofia Boutella in ‚Atomic Blonde‘ aufzulockern.Die talentierte

Schauspielerin ist gemeinsam mit ihrer Co-Darstellerin in dem neuen Thriller von David Leitch zu sehen.

Foto: Universal Pictures/Focus

Um die Stimmung während der pikanten Szene locker zu halten, packte Theron ihr ganzes komödiantisches Repertoire aus. Boutella verrät: „Ich hatte vorher noch nie eine solche Sex-Szene in einem Film gedreht. Charlize hat einfach Witze gerissen, damit ich mich wohlfühle.“ Die erfahrene Oscar-Preisträgerin habe sie in jeder Hinsicht unterstützt: „Sie hat mich einfach geführt. Sie ließ mich gut über mich selbst fühlen und über das, was ich gemacht habe.“

Foto: Universal Pictures/Focus

Im Gespräch mit ‚Total Film‘ erklärt Boutella, dass sie die leidenschaftliche Romanze in dem Blockbuster für ein tolles Vorbild für andere Filme hält: „Im wahren Leben ist es nicht ungewöhnlich. Wir sehen es nicht oft genug [auf der Leinwand]. Ich finde, das sollten wir.“ Die 35-Jährige fügt hinzu, dass sie „jeden Aspekt“ an ihrem Charakter Delphine liebe: „Ich habe es geliebt, eine Figur zu erforschen, die ein bisschen leichter und quirliger ist.“

