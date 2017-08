"Rat & Co.": Neue Ambient-Soundteppiche aus Down-Under

Samstag, 05. August 2017, 18:28 Uhr

Das australische Electronic-Trio RAT & CO verbindet die elektronische Musik mit einen Bandansatz. Sie verschmelzen Elektronik und Rockmusik auf eine Weise, die in Europa oder den USA kaum vorstellbar wäre.

Foto: Promo

Aus Beats, elektronischen Sounds und Gitarrenklängen weben sie tolle, unvergessliche, trippige Songs, bei denen es nicht um Coolsein oder um angesagte Sounds geht, sondern um das, was die drei auf dem Herzen haben. Sie entwickeln imposante, düstere Klangtexturen und erforschen musikalische Landschaften, die ebenso mit der progressiven Rockmusik der Siebziger zu tun haben wie mit der innovativen Elektronik der Neunziger und den Genregrenzen sprengenden Sound der Gegenwart.

Mit Third Law wirft die Band einen Blick in eine postapokalyptische Zukunft mit düsteren Stadtlandschaften, in der die Menschen die Kontrolle immer mehr aufgeben und die Computergehirne mehr und mehr Verantwortung übernehmen.