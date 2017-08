Sarah Lombardi über Nachwuchspläne

Samstag, 05. August 2017, 8:54 Uhr

Sarah Lombardi könnte es sich gut vorstellen, noch einmal schwanger zu werden. Die hübsche Brünette ist seit der Trennung von Pietro Lombardi wieder mit ihrem Ex-Freund, der als „Michal T.“ durch die Medien geistert, glücklich.

Sarah Lombardi lacht sich durch Palma auf Mallorca. Foto: Starpress/WENN.com

Immer wieder gibt es auch Gerüchte, dass die Ex-‚DSDS‘-Teilnehmerin ein Kind von ihrem Liebsten erwartet. Mit der ‚Gala‘ sprach die Sängerin bei der ‚Remus Lifestyle Night‘ nun über Nachwuchspläne. „Also es war definitiv so, dass die Schwangerschaft eine der schönsten Zeit meines Lebens war, weil ich so glücklich war. Ich glaube, ich hatte so viele Glückshormone in mir und ja, ich wollte ja generell immer mehrere Kinder haben. Aber man wird einfach sehen, wie sich das dann in der Zukunft zeigt und ergibt“, erklärte sie.

Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am 2. Aug 2017 um 13:56 Uhr

Auf Instagram postete Sarah ein Babybauch-Bild und schrieb dazu: „Schon über zwei Jahre her es war die spannendste und schönste Zeit meines Lebens , bis du dann auf der Welt warst mein Schatz und mich seit zwei Jahren zur stolzesten mama machst“.

Auch über die fiesen Kommentare, die tagtäglich auf Sarahs Social Media-Account gepostet werden, sprach sie (mal wieder) im Interview. „Ja, also anfangs habe ich wirklich alles definitiv durchgelesen und es ist auch echt nicht an mir vorbeigegangen, hat mich sehr hart getroffen“, gestand sie. „Aber das ist ja jetzt auch schon ein paar Monate her und mittlerweile ist es auch wirklich besser geworden.“