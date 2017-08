Sylvester Stallone in US-Serie "This Is Us"

Samstag, 05. August 2017, 8:40 Uhr

Sylvester Stallone hat einen Gastauftritt in der zweiten Staffel von ‚This Is Us‘. Der 71-jährige Schauspieler wird als er selbst auftreten und den Charakter Kevin (gespielt von Justin Hartley) als eine Art Mentor unterstützen und ihm dabei helfen, mit dem Tod seines Vaters Jack klarzukommen, der am Ende der ersten Staffel starb.

Foto: Apega/WENN.com

Dan Fogelmann, der ausführende Produzent der Show, verriet: „Kevin dreht einen großen Film und wir brauchten seinen großen Co-Star. Sly Stallone kommt, um eine Rolle in der Show als Kevins Co-Darsteller und Vaterfigur in dem Film, den er dreht, zu übernehmen.“ Bisher ist nur eine Episode mit dem ‚Rocky‘-Star geplant, doch mehr könnten folgen. „Wir haben ein tolles Skript für ihn. Ich denke, dass es sehr, sehr spannend wird“, deutet Fogelmann an.

Die zweite Staffel der beliebten Serie setzt sich mit dem Tod von Jack auseinander. Der kreative Kopf hinter der Show verspricht, dass die neuen Folgen „alle Antworten“ zu den Fragen bereitstellen würde, die die Zuschauer derzeit noch haben. Schon die erste Episode sei „ein riesiges Teil des Puzzles“, das die „Internetgemeinde in helle Aufregung versetzen werde“ – man darf also äußerst gespannt sein.