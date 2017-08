Danyiom: Der Jaden-Smith-Lookalike könnte groß rauskommen

Sonntag, 06. August 2017, 19:52 Uhr

„Echo“ – so nennt sich die Debüt-Single von Danyiom, die gerade über Sony Columbia erschienen ist. Und wenn je ein Songtitel Programm war, dann der des 18-Jährigen aus Stuttgart. Noch 2014 begeisterte der junge Mann bei „The Voice Kids“ – und gewann! Nun darf er als Newcomer in der Branche endlich durchstarten.

Foto: Marlen Stalhuth

Das Berliner Producer-Team Hitimpulse, zuletzt für Hits von Felix Jaehn, Alma und Blonde mitverantwortlich und aktuell mit der Kygo-Single „First Time“ in den Charts, schneiderte Danyiom die Produktion von „Echo“ auf den Leib. In den vergangenen vier Jahren arbeitete der junge Künstler außerdem bereits mit Gleichgesinnten wie Alma, Fink (UK), Paul NZA, daneben gehört Henning Wehland zu seinen größten Fans und Unterstützern. Optisch kommt der Teenager heute wie US-Teeniestar Jaden Smith daher – was kein Makel ist!

Studiotime! First impression of my new single "Echo" coming out on Friday! Summervibeeeez❤️ Posted by Danyiom Mesmer Official on Mittwoch, 2. August 2017

Aktuell weilt Danyiom in L.A., um an weiteren Songs zu arbeiten, daneben baut er erfolgreich seine Karriere in den Socials auf.

Mehr als 35.000 Follower bei Instagram und über 20.000 Fans bei Facebook verfolgen regelmäßig die Updates des Künstlers, der neben seiner Musik auch mit seinem besonderen Fashion- und Trendbewusstsein unübersehbar aus der Masse heraussticht. Wir hoffen,.dass es sehr bald ein Video von dem talentierten Sänger gibt!