Chris Pratt happy - Anna Faris einsam?

Dienstag, 08. August 2017, 13:20 Uhr

Chris Pratt und Anna Faris scheinen ihre Trennung unterschiedlich mitgenommen zu haben. Am Sonntag (6. August) schockte das einstige Hollywood-Traumpaar seine Fans, als es seine Scheidung bekannt gab.

Anna Faris und Chris Pratt mit Sohn Jack im April auf dem „Walk of Fame“. Foto: Nicky Nelson/WENN.com

Wie jetzt ans Licht kam, ging es den zwei Schauspielern kurz vor dem Beziehungs-Aus unterschiedlich gut. Auf der Premiere und After-Party des Films ‚Ingrid Goes West‘ vor ein paar Wochen sei der ‚Guardians of the Galaxy‘-Star nämlich bestens gelaunt gewesen, wie ein Insider ausplaudert: „Er war freundlich, kontaktfreudig und ausgelassen… Ich war überrascht, dass er aussah, als hätte er tatsächlich Spaß und dass er freiwillig da war.“

Ein weiterer Beobachter erklärte gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Chris wirkte anders, fast so, als ob er ‚frei‘ wäre. Er hat aber ‚Nein‘ zu Bildern gesagt, was komisch ist, weil er normal gerne Fotos mit Fans macht. Aber er war super gelaunt und sprach mit jedem, den er kannte.“

Ein Beitrag geteilt von chris pratt (@prattprattpratt) am 29. Jun 2017 um 10:02 Uhr

Faris selbst dagegen sprach vor kurzem in einem Interview mit dem ‚Unqualified‘-Podcast über ihre Erfahrungen mit dem Alleinsein. „Ich spiele in [der Serie] ‚Mom‘ und in Filmen immer einen Charakter, aber ich spiele auch einen öffentlichen Charakter. Das hat definitiv eine Einsamkeit an sich, was dazu gehört, wenn man ein Performer ist.“ Manchmal habe sie in der Öffentlichkeit auch das Bedürfnis, laut loszulachen: „Zum Beispiel, wenn ich einen Auftritt auf dem Roten Teppich oder ein Event habe, bei dem ich mich nie wohlfühle. Ich sage zwar immer ‚Mir geht es gut!‘ Aber es fühlt sich nie an wie ich.“