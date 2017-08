Gavin Rossdale ist wohl seinen Job los

Dienstag, 08. August 2017, 5:58 Uhr

Gavin Rossdale ist kein Juror mehr. Der Bush-Frontmann saß neben Tom Jones, Jennifer Hudson oder Will.i.am in der Jury von ‚The Voice UK‘. Wie die Sonntagsausgabe der britischen Tageszeitung ‚The Sun‘ jedoch verlauten ließ, soll sich der Sender ITV gegen eine erneute Zusammenarbeit entschieden haben.

Foto: C.M. Wiggins/WENN.com

Angeblich sei die Zusammenarbeit sehr gut gelaufen, allerdings hatten die Verantwortlichen das Gefühl, dass „er eben nicht richtig“ für das Format gewesen sei. Ein Insider verriet: „Er machte keinen so großen Eindruck und sie wollten jemanden mit großem Charme und Charisma. Daher haben sie die Entscheidung getroffen, dass er im nächsten Jahr nicht mit dabei sein wird.“ Ein kleiner Rückschlag für den Musiker, dessen Scheidung von Gwen Stefani sicherlich nicht bei der Jobsuche helfen dürfte.

Allerdings kann er sich von seiner neuen Begleitung Sophia Thomalla trösten lassen, die derzeit angeblich ein Leben in Hollywood anstrebt. Der Ex von Gwen Stefani und das 27-jährige Model wurden bereits zusammenin London fotografiert. Zuletzt schien ein offizielles Video des Bush-Musikers die Beziehung zu bestätigen. In dem Instagram-Clip sieht man, wie Sophia ihm noch schnell einen Kuss auf die Schulter gibt, bevor er sich mit seiner Band in Richtung Bühne aufmacht.