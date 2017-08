"Gorillaz": Affengeiles neues Video mit Peven Everett

Dienstag, 08. August 2017, 11:40 Uhr

Gestern haben die Gorillaz ein neues Video zu ihrem Dance-Track “Strobolite” veröffentlicht. Auch Featuring Act Peven Everett ist im Clip mit dabei, für den sich Raoul Skinbeck verantwortlich zeigt. Der US-Multinstrumentalist Everett ist vor allem in den Genres House, R&B, Jazz und Hip-Hop zu Hause.

Foto: Gorillaz/Youtube

Skinbeck, ein langjähriger Wegbegleiter des fiktiven-Gorillaz-Bassisten Murdoc Niccals, kann auf eine lange und glorreiche TV-Werbespot-Karriere für eine in Stoke-on-Trent ansässige Verglasungsfirma zurückblicken – so dachte sich Murdoc, dass er auch recht gut Pop-Videos drehen könnte. Und in der Tat: Im Video tanzen sich 2D in Mom Jeans und Hawaii Hemd und Noodle im Leo Jumper die virtuellen Füße wund. Doch auch der Rest der Band macht den Londoner Club unsicher.

Die deutschen Live-Termine:

11. November München – Zenith

17. November Berlin – Max-Schmeling-Halle

18. November Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

19. November Hamburg – Sporthalle