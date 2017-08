"Guardians of the Galaxy Vol. 3" ist in der Mache

Dienstag, 08. August 2017, 22:57 Uhr

Das Drehbuch von ‚Guardians of the Galaxy Vol. 3′ ist bereits in Arbeit. Nach dem großen Erfolg der ersten zwei Marvel-Filme ist der Drehbuchautor und Regisseur James Gunn bereits eifrig mit der nächsten Fortsetzung beschäftigt.

Regisseur James Gunn und Yondu (Michael Rooker). Foto: Chuck Zlotnick/Marvel Studios 2017

So sprach er schon mit Marvel-Chef Kevin Feige über die Zukunft der Charaktere. Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ meint er: „Die Skripts sind bereits in Arbeit. Kevin und ich sprechen darüber die ganze Zeit, wir hatten erst heute ein Treffen. Wir haben darüber diskutiert, was der nächste Schritt der Comic-Charaktere sein könnte und wo die Charaktere, die wir schon erschaffen haben, in den nächsten Filmen auftauchen werden.“

‚Avengers: Infinity War – Part II‘ markiert das Ende der Phase 4 des Marvel-Universums, an dem viele Schauspieler das erfolgreiche Franchise verlassen werden. Gegen Ende des zweiten Teils der Guardian-Reihe bekommen die Fans in einer Abspannszene ein neues Team zu sehen, darunter Starhawk (Sylvester Stallone), Aleta Ogord (Michelle Yeoh), Charlie-27 (Ving Rhames), Kurgarr und Mainframe (gesprochen von Miley Cyrus).

Zoe Saldana (Gamora), Chris Pratt (Star-Lord/Peter Quill) und James Gunn. Foto: Chuck Zlotnick. Marvel Studios 2017

Diese Charaktere tauchen in den Original-Comicbüchern auf. Gunn möchte diese nun weiter entwickeln: „Es ist auf jeden Fall in meinem Interesse, dass diese Rollen mehr Raum im Marvel-Universum bekommen. Diese Charaktere sind älter und krimineller als die Guardians. Daher konzentrieren wir uns darauf.“ Das Team um die Guardians besteht aus Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), Rocket (Bradley Cooper) sowie Publikumsliebling Groot (Vin Diesel). Die Superhelden stoßen zu den Avengers im neuen ‚Avengers 3: Infinity War‘ sowie in ‚Avengers: Infinity War – Part II‘, wo sie Seite an Seite gegen den bösen intergalaktischen Schurken Thanos kämpfen.