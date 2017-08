Jenny Elvers: Der Ex will "kein Blatt vor den Mund nehmen"

Dienstag, 08. August 2017, 13:38 Uhr

Schauspielerin und Ich-Darstellerin Jenny Elvers scheint eine Schwäche für Männer aus dem Big-Brother-Kosmos zu haben. Nach Paul Jolig geht mit Steffen von der Beeck jetzt der zweite ihrer Ex-Männer in den „Container“, der ja längst keiner mehr ist.

Foto: SAT.1/Arne Weychardt

Längere Zeit waren Elvers (45) und der zwei Jahre jüngere Steffen von der Beeck ein Paar. Jetzt ist der Unternehmer und Medienberater Kandidat der fünften Staffel von „Promi Big Brother“ (PromiBB), die an diesem Freitagabend bei SAT.1 startet.

Elvers kommentiert unterdessen das Geschehen für das Sat.1-Frühstücksfernsehen. Damit wird ein direktes Zusammentreffen zwar vermieden, aber es bleibt interessant! Der Hamburger Illustrierten „Closer“ kündigte von der Beeck an: „Ich werde kein Blatt vor den Mund nehmen – das wird so mancher Person nicht gefallen.“ Es sei an der Zeit, ein paar Dinge klarzustellen.

Foto: WENN.com

Elvers dagegen sagte dem Magazin: „Natürlich habe ich nicht laut ‚Yippie, yippie‘ geschrien, als ich hörte, dass Steffen bei dem Format dabei sein wird.“ Sie werde aber jeden Abend aber vorm Fernseher sitzen, um die Show zu sehen.

Elvers gewann 2013 die erste PromiBB-Staffel, in der Prominente unter Kamerabeobachtung bis zu zwei Wochen miteinander aushalten müssen und gegenseitig ablästern. Die SAT.1-Zuschauer wählten die Schauspielerin im Finale damals mit überragenden 71,48 Prozent zur ersten „Promi Big Brother“-Gewinnerin in Deutschland. (dpa/KT)