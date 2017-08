Lindsay Lohan: Bruder ist jetzt ein "Vogue"-Model

Dienstag, 08. August 2017, 10:58 Uhr

Lindsay Lohans Bruder Dakota „Cody“ startet mit seiner Modelkarriere in Asien durch. Der kleine Bruder von Lindsay Lohan hatte bereits im März vergangenen Jahres einen Modelvertrag in der Modelagentur ‘IMG’, in der auch Gigi Hadid unter Vertrag steht, ergattert.

Doch bereits jetzt wurde ihm eine große Ehre zuteil. Denn wie ‘Jolie’ berichtet, hat der 21-Jährige für die chinesische Ausgabe der ‘Vogue’ gemodelt und ist momentan in dem großen Magazin zu sehen. Grund genug für Lindsay, einen Schnappschuss des Editorial-Bildes auf Twitter zu posten und darunter zu schreiben: „Ich bin stolz auf den ‘Vogue China’-Job meines Bruders“. Erst im Februar war die Schauspielerin in den Big Apple gereist, um ihrem kleinen Bruder bei der ‚Love Fashion X Art‘-Show von Domingo Zapata zuzujubeln. Die 31-Jährige verriet damals: „Ich bin einfach stolz, dass ich meinen Bruder in der Show eines sehr engen Freundes laufen sehe.“

Gegenüber ‚DailyMail.com‘ erklärte die Rothaarige im Interview: „‘IMG‘ war großartig für ihn und seine Zukunft. Sie sind wundervoll und unterstützen ihn sehr mit seinen roten Haaren und Sommersprossen. Das erinnert mich an die Zeit, als ich jünger war. Ich unterstütze meine Familie. Das ist es, was mir wichtig ist.“ Kürzlich musste Lindsay ihren neuen bizarren Akzent verteidigen, da in einem Videointerview auffiel, dass die Amerikanerin ihren typischen Akzent verloren zu haben schien.

Der ‚Ein Zwilling kommt selten allein‘-Star, der in New York geboren ist und mittlerweile in London wohnt, erklärte das so: „Ich war dabei, Arabisch und Russisch zu lernen und ich habe neun Jahre lang Französisch studiert. Ich habe mich auch ein bisschen an Türkisch versucht und dann Griechisch. Wenn ich verschiedene Leute treffe und an verschiedenen Orten bin, tendiere ich dazu, mich schnell zu verändern und sehr schnell zu reden. Die Dinge kommen heraus und ich tausche meine Akzente, je nachdem, wer mich umgibt.“ (Bang)