Billie Eilish: Debüt-EP "Dont Smile At Me" ist da

Mittwoch, 09. August 2017, 23:48 Uhr

Billie Eilish ist gerade einmal 15 Jahre jung – geboren im Dezember 2001 – und musikalisch schon jetzt von der altehrwürdigen BBC als eine der großen künftigen Pop-Hoffnungen gehandelt.

Foto: Lloyd Pursall

Am Freitag erscheint ihre EP „Dont Smile At Me“ und Billie Eilish setzt damit ein weiteres Ausrufezeichen in der Pop-Welt. Die Sängerin war zunächst ein Mitglied des Los Angeles Children’s Chorus und schrieb dirt auch ihre ersten eigenen Songs. Gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas und postete es auf SoundCloud. Sprichwörtlich über Nacht nahm die Musikkarriere rasant an Tempo an und mündete in etlichen, grandiosen Songs, millonenfach geklickt, die Billie vor wenigen Wochen im der ersten Interscope Night in Berlin live vorstellte.

Übrigens: Inder vieldiskutierten Netflix-Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ taucht auch ihr Song „Bored“ prominent platziert auf.