Drake: Kommt bald ein neues Album?

Mittwoch, 09. August 2017, 18:59 Uhr

Drake (30) war der erfolgreichste Musiker 2016. Und obwohl es dieses Jahr im März schon das überaus erfolgreiche Album „More Life“ veröffentlichte, arbeitet der Kanadier anscheinend bereits an neuer Musik.

Foto: WENN.com

Am Montag fand das „OVO Fest“ in Toronto statt. OVO ist das Musiklabel von Drake. Er war also natürlich auch der Headliner der Mega-Sause. Bei seiner Performance, bei der er Songs aus seinem Album „Views“ präsentierte, machte Mr. „One Dance“ dann noch eine wichtige Ansage. „Ich komme zurück nach Toronto, um hier mein neues Album aufzunehmen.“ Das klingt durchaus auch so, also würde das in naher Zukunft stattfinden.

Der Arbeitsethos des Musiker ist wirklich beeindruckend. Wenn alles gut geht, könnte sein sechstes Studioalbum noch dieses Jahr herauskommen. (LK)