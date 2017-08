Gary Numan: 80er-Jahre-Legende mit neuem Album

Mittwoch, 09. August 2017, 20:11 Uhr

Gary Numan, Pionier des Elektropop und Synthie Pop, veröffentlicht sein neues Album “Savage: Songs From A Broken World” am 15. September 2017 . Das neue Album behandelt das wichtige Thema Klimawandel und zeichnet eine düstere apokalyptische Welt auf, in der die Menschheit nach der Verwüstung ihres Planeten durch die globale Erwärmung ums Überleben kämpft.

Foto: Joseph Cultice

Den Anfang macht das Video zur ersten Single-Auskopplung “My Name Is Ruin”, in dem auch seine 11-jährige Tochter mitspielt!„Savage: Songs From A Broken World“ erzählt die Geschichte einer apokalyptischen Welt in naher Zukunft, nachdem die globale Erwärmung nicht mehr zu stoppen war. Alle Technologie ist zerstört und der Planet hat sich in eine öde Wüstenlandschaft verwandelt. Nahrungsmittel sind knapp und Trinkwasser noch mehr.

So sind auch Menschlichkeit und Anstand nicht mehr als eine vage Erinnerung. Westliche und östliche Kulturen sind miteinander verschmolzen, allerdings nur aus Gründen des Überlebens, nicht aus Toleranz und Verständnis. Die Umwelt ist wild und brutal, genauso wie die wenigen Menschen, die sie immer noch durchstreifen.

Als Numan die Platte schrieb, wurde Donald Trump gerade zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Dessen Einstellung zum Klimawandel war der ausschlaggebende Punkt des unheilvollen Albumthemas. „Die Songs handeln von grässlichen Dingen, die Menschen in einer so furchterregenden Umgebung tun würden, nur um zu Überleben.“, erklärt Numan. „Einige werden von dem, was sie getan haben, eingeholt. Sie sehnen sich nach Vergebung und entdecken ein altes, religiöses Buch. Mit dem Erstarken der Religion geht es dann jedoch erst recht bergab.“

Das Album wurde sowohl in Numans eigenem Studio in L.A. als auch in Großbritannien aufgenommen. Produziert wurde es durch seinen langjährigen Wegbegleiter Ade Fenton. Die kreative Verbindung der beiden geht auf das 2006 erschienene „Jagged“ zurück. „Ade ist nicht nur extrem kreativ. Er arbeitet auch unter widrigen Umständen unglaublich hart.“, sagt Numan. „Es ist leicht, alternative Ideen mit ihm zu diskutieren, denn am Wichtigsten ist für ihn immer die Musik. Selbst wenn das bedeutet, dass er seine eigene Arbeit rückgängig macht und komplett von vorne beginnt – was allerdings sehr selten vorkommt.“

Einen ersten Einblick in das Album gewährt die Single „My Name Is Ruin“. Dem bedrohlich und mechanisch wirkenden Marsch steht die Menschlichkeit mit süßen, wirbelnden Backing Vocals und einem deutlich hörbaren, ägyptischen Einfluss gegenüber. Mit seiner brutalen Kompromisslosigkeit fesselt der Song die Zuhörer umgehend. Es ist der Sound eines Künstlers, der auch vierzig Jahre nach seinem Debüt begierig darauf ist, seine Fans und sich selbst musikalisch voranzutreiben.

Das Video entstand unter der Regie des Künstlers und Musikers Chris Corner von IAMX und wurde in der trostlosen Wüste im Süden Kaliforniens gefilmt. Darin ist Numans elfjährige Tochter Persia zu sehen und auch mit einigen Gesangsparts zu hören. Der unheilverkündende Hintergrund und Temperaturen von 48°C während der Aufnahmen bildeten die perfekte Kulisse für ein Album, in dem die Menschheit nach der Verwüstung ihres Planeten durch die globale Erwärmung ums Überleben kämpft.

“Savage: Songs From A Broken World” erscheint als CD, Deluxe CD, Doppel-Vinyl, Kassette, Digital und MFiT. „My Name Is Ruin“ ist ab sofort als Download für Fans verfügbar, die das Album hier vorbestellen:

Das Tracklisting der Standard CD:

1. ‘Ghost Nation’

2. ‘Bed Of Thorns’

3. ‘My Name Is Ruin’

4. ‘The End Of Things’

5. ‘And It All Began With You’

6. ‘When The World Comes Apart’

7. ‘Mercy’

8. ‘What God Intended’

9. ‘Pray For The Pain You Serve’

10. ‘Broken’

Die Vinyl Version enthält zusätzlich die Songs “If I Said” (Track 9) und “Cold” (Track 12). “If I Said” ist auch auf der Deluxe CD (Track 10) enthalten.