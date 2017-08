Selena Gomez und Elle Fanning drehen mit Woody Allen

Mittwoch, 09. August 2017, 12:44 Uhr

Selena Gomez und Elle Fanning spielen im neuen Woody-Allen-Film mit. Die beiden jungen Schauspielerinnen werden an der Seite von Timothée Chalamet in dem kommenden Streifen zu sehen sein. Weder der Titel noch genaue Details sind darüber bekannt, da das Projekt noch ganz am Anfang steht.

Foto: WENN.com

Die Dreharbeiten mit dem als nicht ganz einfach geltenden 81-jährigen Filmemacher dazu sollen jedoch bald beginnen. Nach ‚Café Society‘ und ‚Wonder Wheel‘ ist das bereits der dritte Film, bei dem Allen mit Amazon Studios zusammen arbeitet. Das Studio produzierte außerdem seine erste TV-Serie ‚Crisis In Six Scenes‘. Die jüngere Schwester von Dakota Fanning, Elle, erschien gerade in Sofia Coppolas ‚Die Verführten‘ an der Seite von Kirsten Dunst, Nicole Kidman und Colin Farrell.

Ein Beitrag geteilt von Elle Fanning (@ellefanning) am 25. Mai 2017 um 5:05 Uhr

Die 19-Jährige kann außerdem schon auf ein beeindruckendes Filmrepertoire zurück blicken, darunter ‚Maleficent – Die dunkle Fee‘, ‚Wir kaufen einen Zoo‘ und ‚Super 8‘. Gomez wurde durch die Disney Channel-TV-Serie ‚Die Zauberer vom Waverly Place‘ bekannt und spielte bislang in einigen Dramas wie ‚Spring Breakers‘ mit. Chamalet war in dem 2014 erschienen Science-Fiction-Streifen ‚Interstellar‘ mit Matthew McConaughey, Anne Hathaway und Jessica Chastain in einer der Hauptrollen zu sehen. Außerdem taucht er in ‚Call Me By Your Name‘ an der Seite von Armie Hammer auf.