Brandy und Monica: Wieder Zickenkrieg wegen Whitney Houston?

Donnerstag, 10. August 2017, 17:43 Uhr

Vor 19 Jahren hatten die R&B-Stars Brandy (Norwood, 38) und Monica (Brown, 36) den Riesenhit ‚The Boy Is Mine’. Bekannterweise zicken sich die beiden Damen im dazugehörigen Clip (fiktiv) wegen eines Mannes an. Nur: so fiktiv scheint der Streit zwischen ihnen wohl doch nicht zu sein, denn Medienberichten zufolge sollen die Zwei seit 1998 tatsächlich nicht mehr miteinander gesprochen haben.

Foto: WENN

Die beiden Damen dementierten jedoch trotzdem konsequent immer die Gerüchte einer Rivalität zwischen ihnen. Nun gibt es anscheinend einen neuen Anlass dafür, die Zickereien wieder aufleben zu lassen. Gestern war nämlich der Geburtstag der 2012 verstorbenen Whitney Houston. Beide Sängerinnen gedachten diesem Tag auch jede auf ihre Weise mit einem entsprechenden Instagram-Post. Brandy postete dabei eine Collage mit Fotos, die sie zusammen mit der verstorbenen Musikikone zeigten.

Dazu schrieb sie unter anderem: „Alles Gute zum Geburtstag Whitney. Du lebst in mir weiter…ich kann deinen Geist in mir und um mich herum fühlen. […] danke, dass du mir so vertraust, die Fackel an mich weiterzugeben!!!“ In anderen Worten sollte das also wohl bedeuten, dass sich die 38-Jährige offenbar als „nächste Whitney Houston“ sieht. So viel Selbstbewusstsein stieß jedoch den Fans von Monica sauer auf. Diese ließen Brandy auch wissen, dass sie „Team Monica“ wären, was die Sängerin dazu veranlasste, zurückzukommentieren.

Happy Heavenly Birthday Nippy … You still inspire many & touch hearts daily… You will forever be the greatest …. You will forever be missed ?? Ein Beitrag geteilt von Monica Brown (@monicabrown) am 9. Aug 2017 um 1:50 Uhr

Sie schrieb: „Monica muss wirklich ihre bösen Fans überprüfen. Es gibt so viel Dinge, die ich über hasserfüllte Sachen posten kann, die sie mir sagen…aber ich werde dazu nie Zeit haben. Immer denken sie, dass es mit ihr zu tun haben muss. Das tut es nicht!“ Und Brandy ergänzte: „Ich und Whitney haben nichts mit jemand anderem zu tun außer uns selbst…wir haben Geschichte geschrieben und ich habe mich immer am liebsten mit ihr umgeben, als mit irgendetwas sonst.“ Na, da scheint wohl eine neue Runde im Zickenkrieg Brandy gegen Monica eingeläutet worden zu sein. Es bleibt abzuwarten, ob und wie die „Gegenseite“ reagiert…(CS)